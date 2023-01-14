"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

AYM OHAL rejimine “dur” dedi

14 Ocak 2023, Cumartesi 13:03
Anayasa Mahkemesi, 2018’de OHAL’e yönelik çıkarılan torba kanundaki birçok düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7145 ve 7333 sayılı kanunların bazı maddelerinin iptal istemiyle CHP’nin başvurusu üzerine yaptığı incelemeyi tamamladı. Yüksek Mahkemenin verdiği kararın gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre Yüksek Mahkeme, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’na eklenen, askeri mahallerde yapılacak önleme araması ile bu yerlere giriş ve çıkış usulünü düzenleyen kurallarının Anayasa’ya aykırılık iddiasını inceledi. Mahkeme, ihraç edilen akademisyen, subay ve Dışişleri personelinin eski göreve dönmesinin önünü açtı.

Soruşturma yürütülmeden rütbelerin alınamaz

Artı Gerçek’in haberine göre Anayasa Mahkemesi, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet mensuplarının örgüt iltisakı gerekçe gösterilerek haklarında soruşturma yürütülmeden rütbelerin alınmasına ilişkin hükmü iptal etti. Bunun, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması bakımından demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun ve ölçülü olmadığı kaydedildi. Haklarında tedbir kararı bulunmayan kişilerle ilgili tedbir şartlarının 3 aya kadar değerlendirilmesine imkan tanıması da Anayasa’ya aykırı bulundu. Bunun, belirtilen süre boyunca kişilerin herhangi bir tedbir kararı olmaksızın görevden uzaklaştırılmaları veya açığa alınmaları sonucunu doğurabileceği ifade edildi.

***

MİT’e bilgi edinme zorunluluğu

Yüksek Mahkeme, iptali istenen, MİT’in herhangi bir istisna öngörülmeden Bilgi Edinme Kanunu kapsamı dışına çıkarılmasını öngören düzenlemeyi de iptal etti. Hükmün, bilgi edinme hakkını kullanma imkanını tamamen ortadan kaldırdığı bildirildi. Kamu görevinden çıkarılanların silahlarının üçüncü kişilere devrini engelleyen ve doğrudan devlete devredilmesine imkan tanıyan düzenleme de Anayasa’ya aykırı bulundu. Bunun milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması amaçlarına ulaşma bakımından gerekli olmadığı, mülkiyet hakkına ölçüsüz sınırlama getirdiği belirtildi. Kamu görevine iade edilen öğretim elemanlarının Ankara, İstanbul ve İzmir dışında 2006’dan sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına görevlendirilmelerine imkan tanıyan fıkra da iptal edildi. Bu kişilerin uğradığı maddi kayıplarının karşılanması için göreve başlamış olma şartı ve maddi kayıplarına ilişkin belirtilen süre dışında dava açma imkanı verilmemesi de Anayasa’ya aykırı bulundu. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla göreve iadesine karar verilenlerin, ihraç edilmeden önceki kadrolarına atanmamasına ilişkin hüküm de iptal edildi. Ankara - aa

Okunma Sayısı: 560
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mehmetçik -20 derecede ve 4,5 metre kar altında vatan nöbetinde

    ABD'nin güneyindeki şiddetli fırtınada 8 kişi öldü

    Antarktika'yı bekleyen tehlike

    Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Fırat Kalkanı bölgesinde Şehit oldu

    Kiev'de patlama sesleri duyuldu

    AYM OHAL rejimine “dur” dedi

    AKP, ülkeyi vesayetten vesayete sürükledi

    Ekonomik durgunluk resmîleşti

    Galatasaray galibiyet serisini 8 maça çıkardı

    Sanayideki daralma işsizliği arttırır

    En fazla şehit veren uzman çavuşlar unutulmuş

    İktidarın muhafazakârlığı da demokratlığı da kalmadı

    Kuraklık gıda güvenliğini tehdit ediyor

    Ezan ırkçılığı engeller

    Su ve simit 4 bin 860 lira

    Avrupa ile Türkiye arasında vize duvarı yükseliyor

    2 bin 600 hekim yurtdışı belgesi aldı

    Soledar şehri Rusya tarafından kontrol altına alındı

    "Siyahların Hayatı Önemlidir" hareketinin kurucusunun kuzeni, ABD polisinin şok tabancasıyla müdahale sonrasında öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatler ve devrim kanunları
    Ahmet BATTAL

    Muhalefete vesayet ve AKP’liler
    Osman ZENGİN

    Hafta tatili meselesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm, vazife-i hayattan bir terhis
    Ali FERŞADOĞLU

    Herkes bir meşrepte olmaz, çok sıkı tutmamalı
    Genel

    Ekonomik durgunluk resmîleşti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Enflasyona ezdirmeme” bu mu?
    Süleyman Uçar

    Sözünde durabilme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.