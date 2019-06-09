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9 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

AYM önünde adalet nöbeti

09 Haziran 2019, Pazar 01:25
ÇORLU’DAKİ TREN KAZASINDA YAKINLARI VEFAT EDEN AİLELER 12 HAZİRAN’DA ANAYASA MAHKEMESİ ÖNÜNDE EYLEM YAPACAKLAR.

Çorlu’da yaşanan tren kazasının ardından yalnızca dört TCDD personeline dâvâ açıldı. Kazada sorumluluğu bulunanların tamamının yargılanmasını talep eden vefat edenlerin yakınları takipsizlik kararlarının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Aileler, 12 Haziran’da AYM önünde ‘Adalet Nöbeti’ tutacak. Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde, 25 kişinin vefat ettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı tren faciasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Dört TCDD personeli ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlamasıyla 3 Temmuz 2019 tarihinde hakim karşısına çıkacak. Duvar’da yer alan habere göre, geçen aylarda kazada sorumluluğu bulunanların tamamının yargılanması için Çorlu Adliyesi’nde eylem yapan vefat edenlerin yakınları 12 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da Ankara’daki Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem yapacak.

“Bilirkişi raporu taraflı bir rapordu”

Kazada vefat eden 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda’nın annesi Mısra Öz Sel Ankara’daki ‘Adalet Nöbeti’ öncesi şunları ifade etti: “Bilirkişi raporu taraflı bir rapordu. Haklarında takipsizlik kararı verenlerin bu takipsizlik kararları kaldırılsın diye Çorlu’da ‘Adalet Nöbeti’ başlattık, ama o da dikkate alınmadı. Biz bu kişiler hakkında takipsizlik kararının kaldırılmasını istiyoruz. ‘Adalet Nöbeti’mizin bir ayağı da Anayasa Mahkemesi’nde olacak. Anayasa Mahkemesi’nden de sonuç alamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar süreci taşıyacağız. Birileri korunuyor ve birileri aklanmaya çalışıyor. Biz de buna itiraz ediyoruz. Kimse sorumlu karşımıza çıkacak ve hesap verecek.”

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