AYM sansür kanununu görüşecek

AKP ve MHP’nin “Dezenformasyonla Mücadele” olarak nitelendirdiği internet haberciliği ile sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören yasa teklifi ekim ortasında Meclis’ten geçti ve yasalaştı.

CHP, yasanın çıkmasının hemen ardından yürütmesinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu fakat bu konuda yüksek yargı adım atmadı. Anayasa Mahkemesi, 29 Aralık tarihinde “sansür yasası” eleştirilerine yol açan kanunların iptali istemini ilk kez görüşecek. CHP, 40 maddenin yarısının iptalini istedi. Gazete Duvar’ın haberine göre CHP tarafından, AYM’ye yapılan itirazda, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını öngören 29’uncu maddenin iptalinin yanı sıra, basın kartının iptali halinde kartın iade edildiği tarihten 1 yıl geçmeden yeniden basın kartı verilmemesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeline basın kartı verilmesi düzenlemelerinin de aralarında yer aldığı 20 maddenin iptalini istendi. Haber Merkezi

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