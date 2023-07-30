AYM sitesinde emsal kararlar

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlaline Dair Emsal Kararlar” sayfası, Yüksek Mahkeme’nin internet sitesinde hizmete açıldı.

Yüksek Mahkeme’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, internet sitesinde hizmete açılan sayfaya ilişkin, “Anayasa Mahkemesi kararlarının objektif etkisine önemli katkılar yapacağı düşünülen Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlaline Dair Emsal Kararlar sayfası internet sitemizde hizmete girmiştir” ifadesi kullanıldı. Söz konusu sayfada, adil yargılanma, din ve vicdan özgürlüğü, eğitim, ifade özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliği, mülkiyet, toplantı ve gösteri yürüyüşü, özel hayatın korunması, örgütlenme özgürlüğü, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, maddi ve manevi varlığın korunması, kötü muamele yasağı ile yaşam haklarına ilişkin konu başlıkları yer alıyor. Sayfada, daha önce AYM tarafından verilmiş emsal ihlal kararlarına ulaşılabiliyor. AA

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