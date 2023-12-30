AYM ve AİHM kararlarına uyun

DEVA’lı Mustafa Yeneroğlu “Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını uygulayın” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, açıklanacak olan yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı hazırlıklarıyla ilgili, “Mart 2021’de büyük bir lansmanla açıklanan ‘eski’ İnsan Hakları Eylem Planı ne durumda Sn. Bakan? Çöpe mi attınız?” diye sordu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidara ters düşen herkesin vatan haini, herkesin terörist ilan edilebildiği, hukukun ayaklar altına alındığı bir ülkede yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı ilan etmenin sadece mizah dergilerine kapak olabileceğini söyleyen Yeneroğlu, 2 Mart 2021’de büyük bir lansmanla açıklanan eylem planında iki yılda tamamlanması vaat edilen 276 hedeften yalnızca 113’i tamamlandığını 163 hedef ise hiç hayata geçirilemediğini, söz verilen eylemlerin 3’te 2’sinin unutulduğunu ve unutturulduğunu söyledi.

İNSANLARI CEZALANDIRMAKTAN VAZGEÇİN

Yeneroğlu ayrıca, “Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını uygulayın. Evrensel hukukun kabul etmediği suçlar icat etmekten, yasal pek çok işlem ve eylem dolayısıyla insanları yargılamaktan ve cezalandırmaktan vazgeçin. KHK’lıların dramına çözüm bulun. Beraat eden, takipsizlik alan, hakkında soruşturma bulunmayan kişileri görevlerine iade edin. Ceza yargılamalarındaki düşman hukuku anlayışına son verin ve AİHM kararını herkes için derhal uygulayın. Herşeyden önce adaletin edebiyatını yapmaktan vazgeçin ve adaletli olun!” değerlendirmesinde bulundu.

Derhal hukuk devletine geri dönün

İnsan Hakları Eylem Planı hazırlıklarına tekrar başlanmasının 21 yıldır yönetimde olan iktidarın başarılı bir iktidar olmadığının itirafı olduğunu da ifade eden Yeneroğlu, “Tüm gücü tek kişinin elinde toplamak için demokrasi ve insan hakları standartlarını utanç verici hale getirdiklerinin itirafıdır. Eylem Planı yaptık reform planlıyoruz, adaletin yüzyılı edebiyatını bırakıp derhal hukuk devletine geri dönmenin dışında bir çare yoktur. Elbette Türkiye’de hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, insan hakları ve kurallı piyasa ekonomisi konusunda gerçekten bir reforma ihtiyaç vardır. Evrensel hukuka ve imzaladığımız sözleşmelere, Venedik Komisyonu’nun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Avrupa Konseyi’nin Türkiye’ye ilişkin, ülkemizdeki gerçekler sebebiyle okurken utandığımız değerlendirmelerine veya Anayasa Mahkemesi kararlarına kısaca göz atmanız yeterlidir” dedi.

Önce zihniyet değişikliğine gidin



DEVA Partili Yeneroğlu yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Kutsal devlet inancı aşılmalı, devletin varlık sebebinin insan onurunu korumak olduğu bilinci yerleşmeli, insan haklarına saygılı ve kendisini Anayasa ile bağlı gören bir yönetim anlayışı egemen olmalıdır. Hukukla sınırlandırılmayan devlet mutlak olarak zorba devlet olur. Yani önce zihniyet değişikliğine gidin. Yargıyı baskı altına almaktan ve vatandaşları Cumhurbaşkanı ve ortağının keyfine göre kriminalize etmekten vazgeçin. Zaten Anayasa’da var olan ifade ve düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliği, adil yargılanma hakkı ve bunun gibi pek çok hakkı Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına uygun şekilde yorumlanması için gerekli önlemleri hayata geçirin.”

ANKARA - MEHMET KARA