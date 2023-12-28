AYM: Yargıtay anayasayı gözardı etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay’ın yetkisi dışında hareket ederek Anayasa’yı ihlal ettiğini açıkladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), hakkında iki kez hak ihlali kararı vererek tahliyesine hükmettiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili son kararının gerekçesini açıkladı. AYM, Yargıtay’ın yetkisi dışında haraket ederek Anayasa’yı ihlal ettiğini belirtti. Gerekçeli karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. AYM, önce Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesiyle ilgili olarak basın açıklaması yaptı. Sonra da AYM’nin gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. AYM açıklamasında, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin “tahliye” kararına uymaması hakkında, “Türk hukukunda bulunmayan bir karar vermiştir” ifadelerini kullandı.

Bireysel başvurunun ihlali

Açıklamada, AYM’nin Atalay’a yönelik verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması sebebiyle “bireysel başvurunun ihlal edildiği” belirtildi: “İlk derece mahkemesinin yetkisi dâhilindeki bir dosyayı Yargıtaya göndermesiyle başlayan, Yargıtayın da Anayasa hükümlerini göz ardı ederek verdiği bir kararla şekillenen süreç Anayasa’nın sözüne açıkça aykırılık oluşturmuş ve neticede başvurucunun bireysel başvuru hakkı, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlaline yol açmıştır. “Öte yandan yeniden yargılama dosyası görevi ve yetkisi olmayan bir mahkemece görülerek Anayasa’nın 142. maddesinin amir hükmüne ve Anayasa’nın 37. maddesinde yer alan tabii hâkim ilkesine açıkça aykırı hareket edilmiştir.”

AYM kararları bağlayıcıdır

Açıklamada ayrıca, AYM kararlarının tüm mahkemeler üzerinde bağlayıcı olduğu hatırlatıldı: “Kamu gücünün eylem, işlem ve ihmallerinin Anayasa’ya uygunluğunu kesin ve bağlayıcı olarak karara bağlama yetkisi münhasıran Anayasa Mahkemesine aittir. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine karar verdiğinde herhangi bir merciin bu kararın Anayasa’ya veya kanuna uygun olup olmadığını inceleme ve denetleme yetkisi bulunmamaktadır.

Ankara - Anka