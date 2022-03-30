AYM’ye başvurular vahim boyutta

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruların ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Gaziantep’te “Adli Yargıda Bireysel Başvuru Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması” konulu bölge toplantısında konuştu. Arslan konuşmasında, “Bireysel başvurudaki sorunu tespit için iş yükünü ifade etmek bir zorunluluktur. 14 Şubat’ta İstanbul’da yaptığımız bölge toplantısından bugüne iş yükünde durum maalesef daha da vahim hale gelmiştir. O tarihte derdest bireysel başvuru 66 bin civarındaydı. Neredeyse 40 gün sonra, bugün itibarıyla başvuru sayısı 90 bine ulaşmış durumdadır. Bu sayının endişe verici olduğu ortadadır. Doğrusu dünyada bizim dışımızda bu kadar başvuruyla uğraşan bir anayasa mahkemesi de insan hakları mahkemesi de bulunmamaktadır” dedi.

İhlal kararları etkili şekilde uygulanmalı

“Hızla artan iş yükü, maalesef bireysel başvuru kurumunu felç etme potansiyeli taşımaktadır” diyen Arslan, “Bu nedenle bireysel başvurunun geleceğinin iş yükünün azaltılmasına bağlı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun için Anayasa Mahkemesi kararlarında sıklıkla vurgulanan üç hususun çok iyi anlaşılması ve uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Birincisi; istinaf ya da temyiz incelemesi sonrasında kesinleşen kararlardan sonra yapılan başvuruların hatırı sayılır bir kısmı kanun yolu şikâyetleridir. (...) İkinci olarak; başvuru sayısının azaltılması, ihlal kaynaklarının kurutulmasına bağlıdır. Üçüncü olarak; bireysel başvurunun başarısı, verilen ihlal kararlarının etkili bir şekilde uygulanmasına bağlıdır” ifadelerini kullandı.

Ankara/Gaziantep - Anka

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Yargıda kalite dibe vurdu

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın eleştirileri ile alevlenen yargıda kalite tartışması, Türkiye Adalet Akademisi’nin 1500 hâkim ve savcıya bir yıl sürece gerekçeli karar yazma eğitimi verileceğini duyurması ile zirveye çıktı. Konuyu değerlendiren eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, “Yargı, yargı olmaktan çıktı” derken mülakatlara işaret ederek “Asıl olarak liyakat aranmıyor, ‘Bizden mi değil mi?’ ayrımına bakılıyor” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet’ten Sefa Uyar haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 15 bine yakın yargıç ve savcı alındığını söyleyen Kazan, “Onların önemli bir çoğunluğu avukattı. O avukatların önemli bir çoğunluğu da AKP’liydi. Zaten birçoğu siyaset yapıyordu. Avukatlıkta geçen sürenin yargıçlıktan sayılması nedeniyle önemli bir kısmı birinci sınıfa ayrıldı. Böylece bırakın gerekçeli kararı, ara karar yazamayan çok sayıda yargıç ve savcı var. Bu nedenle müthiş bir kalite sorunu yaşanıyor” dedi.

Haber Merkezi