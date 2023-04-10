Ayrı liste AKP’ye oy kaybettirecek

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Derya Kömürcü Twitter hesabı üzerinden AKP ve MHP’nin vekil listelerini yorumladı.

Ayrı listelerin Cumhur İttifakı’na milletvekili kaybettireceğini söyledi. Kömürcü’nün paylaşımları şöyle: “Listelerin seçim sonucuna etki edecek en önemli gelişmesi AKP ile MHP’nin ayrı listeler vermiş olması. Ortak listeye yönelmemiş olmaları Cumhur İttifakı’na çıkarabileceğinden 15-20 vekil daha az çıkarttıracak gibi görünüyor. Dahası AKP oyları içinde ölçtüğümüz 1-2 puanlık seçmenin MHP’ye yönelmesi, AKP’nin oy oranının gerilemesine yol açarken çıkarılacak vekil sayısında da ekstra bir gerilemeye yol açabilir. MHP’ye kayış olabilecek illerde AKP’nin son vekili kazanma avantajı azalmış oluyor. CB seçiminde kazanılacak “üç-beş oy için vekillik satılan” bir siyaset ortamı oluştu. Bunun nedeni tüm gücün %50+1’i alan cumhurbaşkanında toplanmasını sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Listeler, muhalefetin en önemli vaadinin ne kadar gerçekçi olduğunu gösterdi.

Haber Merkezi