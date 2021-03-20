Ayrım yapmadan, parti kapatmaların tamamına itiraz ettik

Yeni Asya olarak sosyal, toplumsal ve siyasî meselelerin zecrî yöntemlerle ve parti kapatmalarla çözülemeyeceği noktasındaki prensip duruşumuzu, bugün HDP ile temsil edilen çizgide daha önce kurulan partiler gibi, RP ve devamı FP’nin kapatılmasında ve 2008’de AKP’ye karşı açılan kapatma davasında da sürdürdük ve hiçbir ayrım yapmadan parti kapatmalarına itiraz ettik.

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