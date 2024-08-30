Ayrımcı uygulamaları reddediyoruz

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), bir öğrenciye başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmemesi üzerine ilgili firmalar ve çalışanlarına, ayrımcılıktan uzak ve özenli olmaları konusunda uyarıda bulunulduğunu bildirdi.

İstanbul’da 12-15 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde, destek hizmetlerinde görev almak için başvuran bir Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisinin başörtüsü nedeniyle kabul edilmemesiyle ilgili yapılan açıklamada, kongre organizasyonu hizmetlerini yerine getirmek üzere Türk Diş Hekimleri Birliği ve Dünya Diş Hekimleri Birliği tarafından, Türkiye’deki bir organizasyon firmasının görevlendirildiği belirtildi.

Türk Diş Hekimleri Birliği olarak bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle ayrımcı uygulamaya maruz bırakıldığına ilişkin iddialar üzerine konunun derhal araştırılmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, “Bu çerçevede; Birlik Genel Başkanımız tarafından ilgili öğrenci ve ailesiyle görüşülmüş, öğrencinin yaşadığı üzüntü paylaşılmış, ayrımcı uygulamaların her zeminde reddedildiği vurgulanarak sorunun takipçisi olunduğu belirtilmiştir. Diğer yandan ilgili firmalar ve çalışanları, Türk Diş Hekimleri Birliğinin tutum ve yaklaşımlarına uygun şekilde ayrımcılıktan uzak ve özenli olmaları konusunda uyarılmış ve gereği yapılmıştır” denildi.

MEHMET KARA - ANKARA