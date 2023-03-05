Ayrıntılı veri istiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kaybıyla ilgili kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini belirterek, “Depremde yıkılan ya da hasar alan binalara ilişkin ayrıntılı verileri kamuoyu ile paylaşan iktidar, yaşadığımız can kaybıyla ilgili pek çok hususu gizliyor.

Yitirdiğimiz canlara ilişkin veriler ne düzenli açıklanıyor ne de ayrıntı veriliyor. Can kaybına ilişkin açıklanan yalnızca tek bir sayı var” dedi. Akın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, depremdeki can kayıplarıyla ilgili bütün verilerin açıklanmasını talep etti. Ankara - anka

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