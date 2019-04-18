Ayşe öğretmen cezaevine girdi

2015 yılındaki sokağa çıkma yasakları sırasında, Beyaz Show’a telefonla bağlanarak “çocuklar ölmesin” diyen öğretmen Ayşe Çelik, mahkûm olduğu 15 aylık cezanın infazı için dün cezaevine girdi. Ayşe Çelik’in cezasının infazı daha önce üç kez ertelenmişti.

Öğretmen Ayşe Çelik’in avukatı Avukat Mahsuni Karaman, Twitter hesabından konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı; “Kent merkezlerindeki çatışmalı süreçte Beyaz Show programına bağlanıp “çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” diyerek sivil yaşam alanlarındaki mağduriyete dikkat çeken Ayşe Öğretmen, mahkum olduğu 15 aylık cezanın infazı için bugün yeniden cezaevine girdi. Ayşe öğretmenin cezasının infazı, daha önce 3 kez ertelenmiş, bu süre zarfında Anayasa Mahkemesi önünde bulunan bireysel başvurusunun karara bağlanması umut edilmişti. Ancak maalesef bir karar verilmedi. AYM’den, incelemede olan, görüşmek ve karar vermek için hiç bir eksiği bulunmayan başvurunun biran evvel karara bağlanmasını, bu mağduriyeti ortadan kaldırmasını bekliyoruz. İnfaz gerçekleştikten sonra çıkacak hiçbir karar telafi edici olmayacaktır.”

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