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4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Azerbaycan: Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağını düşürdük

04 Kasım 2020, Çarşamba 16:48
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağının düşürüldüğünü, Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısının 7 olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu." ifadelerine yer verildi.

AA

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