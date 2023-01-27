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27 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

'Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz'

27 Ocak 2023, Cuma 12:56
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la yaptığı görüşmede, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını ve "Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduklarını" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

 

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınarken "Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduklarını" vurguladı.

Çavuşoğlu, saldırıda ölen Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

"Azerbaycan, hiçbir zaman yalnız değildir"

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Can Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan, hiçbir zaman yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine bu sabah düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybeden Büyükelçilik personeline Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçmişte benzer saldırılara maruz kalmış olan Türkiye'nin, Azerbaycan halkının acısını derinden paylaştığı kaydedilen açıklamada, "Bu alçak saldırının sorumlularının derhal bulunarak adalete teslim edilmeleri ve tekrarının yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Kardeş Azerbaycan asla yalnız değildir." denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin her zaman olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik amiri ölmüş ve 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

AA

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