"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Bab'da iftar vaktini kana buladılar

10 Mayıs 2020, Pazar 20:30
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesindeki işlek bir caddede, paket içindeki bombanın iftar vaktinde patlaması sonucu 11 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde Rai yolu olarak bilinen işlek caddeye bırakılan paket içindeki bomba, insanların alışveriş yaptığı sırada infilak ettirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda en az 11 sivilin yaralandığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler bu kez de Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladı."

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar, Bab'da bulunan hastanelere nakledildi.

Patlamanın ardından çevrede maddi zarar oluştu.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

AA

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Kutuplaşarak kaybedecek vaktimiz yok

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    AVM’lerde virüs riski fazla

    İçişleri Bakanlığı: 13 bin 716 kişiye işlem uygulandı

    Vatandaşın israf isyanı

    TFF: Uzun bir süreç bizi bekliyor

    Bab'da iftar vaktini kana buladılar

    İsrail’i durdurun

    Ekim nöbeti sistemi olmalı

    Salgın, anneleri de çaresiz bıraktı

    Bakan Koca: İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak

    'Çıkarlarımız hedef alınırsa Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğiz'

    Irak'ta tansiyon yeniden yükseldi

    65 yaş ve üzeri vatandaşlar nefes aldı

    Avrupa, en kapsamlı 'normale dönüş'e hazırlanıyor

    Akşener: Ülke giderek fakirleşiyor

    İGDAŞ faturalarına ilişkin İBB'den açıklama

    'Türkiye'nin Maldivleri' eski görünümüne kavuştu

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    İsrail Devleti nasıl kuruldu?
    Genel

    Beethoven'dan Hz. Muhammed (asm) ve Kâbe İlâhisi
    Şükrü BULUT

    İstanbul Sözleşmesi veya deli saçması
    Süleyman KÖSMENE

    Hıristiyanlar neden kabul etmiyorlar?
    Sebahattin YAŞAR

    Neler oluyor hayatta, birisi cevap versin lütfen
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Kampanyalarımız peş peşe ve iç içe
    Genel

    Kutuplaşarak kaybedecek vaktimiz yok
    Ali FERŞADOĞLU

    “Afakî” ve “enfüsî” delil ne demektir?
    Risale-i Nur'dan

    İntizam ve asayişi temin eden köprü zekâttır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.