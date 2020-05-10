Bab'da iftar vaktini kana buladılar

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesindeki işlek bir caddede, paket içindeki bombanın iftar vaktinde patlaması sonucu 11 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde Rai yolu olarak bilinen işlek caddeye bırakılan paket içindeki bomba, insanların alışveriş yaptığı sırada infilak ettirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda en az 11 sivilin yaralandığı bildirildi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler bu kez de Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladı." Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar, Bab'da bulunan hastanelere nakledildi. Patlamanın ardından çevrede maddi zarar oluştu. Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor. AA

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