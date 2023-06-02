''Baba tarafım sosyalist, anne tarafım Nurcu''

Son alınan kararla birlikte HDP Meclis Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder katıldığı bir YouTube programında, “Baba tarafım hep sosyalistti, anne tarafım da olduğu gibi Nurcuydu” dedi.

Ailesinden bahsederken, anne ve baba tarafı hakkında konuşan Önder, şunları söyledi: “Baba tarafım hep sosyalistti. İki amcam öğretmendi. Birisi Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS), Fakir Baykurt’un öncülük ettiği, bir dönem başkanlığını yaptığı sendika, önemli şeylerinden birisiydi. Öbür amcam, TÖBDER’in kurucularından. Baba tarafım hep sosyalistti, ana tarafım da olduğu gibi nurcuydu. İkisi de o dönem sistem dışıydı. Biraz sağ iktidar geldiğinde solculara yöneliyordu, biraz sol tandans gelince nurcular için biraz hayat sıkıntılı oluyordu. Baba olmayınca iki tarafta yaşama avantajına sahip oldum. Bölünmüşlük yaratmadı, İslamı öğrenmiş oldum. 12-13 yaşında sosyalist olmaya karar verdim. İslam’ı merak etmem için epey bir yıl geçmesi gerekti.” Haber Merkezi

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