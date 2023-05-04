Babacan: Bu utanç devri bitecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kadıköy’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Babacan, “Bitecek bu utanç devri, bitecek. 2019’da ‘Ekrem İmamoğlu’na oy vermek, Sisi’ye oy vermektir’ demiyor muydu? Ne oldu, 4 sene sürmedi, kendi gitti el ele, kol kola fotoğraf vermenin peşine düştü. Arkadaşlar, biz kimseye ‘Falanca ülkeyle neden ilişkiyi normalleştiriyorsun’ demiyoruz. ‘Neden elini sıktın’ demiyoruz. Biz normalleşme çabalarını destekliyoruz. Ancak, iç siyasette 3-5 oy fazla almak uğruna girdiği bütün o yalancı kavgalarının bedelini siz, biz hepimiz ödüyoruz” dedi. İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 246

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.