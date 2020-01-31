Babacan: Kısa sürede huzurunda olacağız

AKP’den istifa eden eski bakanlardan Ali Babacan’ın partisini en kısa sürede kuracağı bildirildi.

Babacan’ın çalışma ofisinden yapılan açıklamada, çalışmaların, yola çıkılırken ortaya konular vizyon ve perspektif içinde, artan bir heyecanla ilerlediği ifade edilerek, “En kısa sürede vatandaşlarımızın huzurunda olacağız“ denildi. Sputnik’in haberine göre, Ali Babacan Çalışma Ofisi İletişim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Babacan’ın liderliğinde geniş bir katılımla başlatılan parti kuruluş çalışmalarının, Türkiye’nin bütün kesimlerini ve sosyolojisini kuşatan etkileşimli bir yöntemle devam ettiği kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: “Görüşmeler vakit almış, ancak büyük ölçüde de tamamlanmıştır. Parti hazırlıklarımıza yönelik yüksek ilgi ve sabırsızlığın toplumumuzdaki ihtiyaçtan kaynaklandığının farkındayız. En kısa sürede Partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşlarımızın huzurunda olacağız. Herkesin içi rahat olsun.”

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