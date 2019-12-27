Badıllı’yı rahmetle anıyoruz

Bediüzzaman’ın Talebelerinden Abdulkadir Badıllı’yı vefatının 5. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Talebesi Abdulkadir Badıllı, 1936’da Urfa merkeze bağlı Akziyaret nahiyesi Şeyh Zeliha Köyü’nde doğmuştur. O zamanlar köylerinde okul olmadığı için kendi kendine okuma yazma öğrenerek Osmanlıca kitaplar okumuş. Köy hocalarından Kur’ân, ilmihal ve tecvid gibi dinî konuları da öğrenmiş. Daha sonra Üstadın Urfa’ya gönderdiği talebelerinden Abdullah Yeğin Ağabey ve Hüsnü Bayram Ağabeyle görüşmüştür. 1953 yılında Üstadın ziyaret etmiştir. 25 Aralık 2014 tarihinde vefat etmiştir.

Abdülkâdir’lerin birincisi

Badıllı, 23 Mart 2005’te gazetemize verdiği röportajda Üstad’la ilk görüşmesini şu şekilde anlatmıştı: “Ben daha Urfa’dan dün mektup aldım. Senin için gelmeye lüzum yok, ben onu Abdülkâdir’lerin en birincisi olarak kabul edip duâma dahil ettim, dedim. Sen niye geldin?’ dedi. Fakat bunu söylerken inciterek, tenkit ederek değil, belki okşayarak şaka ederek söylüyordu. ‘Madem öyledir, ceza olarak seni bugün tekrar geri göndereceğim.’ ‘Peki, efendim’ dedim. Sonra yazdığım o kitabı çıkarıp kendilerine hediye getirdiğimi söyledim. O kitapla beraber Abdullah Ağabeylerin yazdıkları mektupları kendilerine sundum. ‘Maşaallah, bu senin hattın mıdır?’ dedi. ‘Evet, efendim’ dedim. ‘Ben bunu aldım, kabul ettim. Şimdi arkasına bir duâ yazıp benden sana bir hatıra olarak hediye edeceğim’ dedi. Ve kalemini çıkarıp bir duâ yazdı ve bana uzattı. Ben kalkıp aldım ve teşekkür ettim.” Bu vesileyle Badıllı Ağabeye Cenâb-ı Hak’tan rahmet diliyoruz. Badıllı Ağabey’in kabri, Urfa’da Dergâh Camii’nde bulunan mezarlıktadır.

İstanbul – Yeni Asya