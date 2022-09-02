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2 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Bağımlı yargıya güven dipte

02 Eylül 2022, Cuma
Türkiye’nin, hukukun üstünlüğü ve yargı sorununu henüz çözemediğini belirten Av. Gün, anayasanın “demokratik hukuk devleti” ilkesinin aksadığını, Türkiye’nin imajının “özgürlüklerin kısıtlandığı hibrit bir sistem” seviyesine gerilediğini bildirdi.

Daha İyi Yargı Derneği’nin 1 Eylül 2022’deki 2022-2023 Adli Yılı başlangıcından önce düzenlediği basın toplantısında konuşan dernek başkanı Av. Mehmet Gün, “Adli tatil israftır, bu uygulamaya son verilmelidir” dedi. Türkiye’nin, hukukun üstünlüğü ve yargı sorununu henüz çözemediğini belirten Av. Gün, anayasanın “demokratik hukuk devleti” ilkesinin aksadığını, uluslararası alanda Türkiye’nin imajının, “gelişmeye istekli bir hukuk devleti ve özgürlükçü demokrasi”den, “özgürlüklerin kısıtlandığı hibrit bir sistem” seviyesine gerilediğini bildirdi.

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, mevcut duruma ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye, hukukun üstünlüğü ve yargı sorununu henüz çözememiştir. Bu iki temel sorun birbiri içine geçerek kördüğüm halini almıştır. Yargı hizmetlerindeki aksama toplum hayatını her alanda olumsuz etkileyerek ülkenin ileri gitmesine, refahın artmasına engel oluyor, ülkemizi orta gelir, orta demokrasi, orta eğitim tuzaklarına mahkûm ediyor. En başta, anayasanın ‘demokratik hukuk devleti’ ilkesi aksıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yürütmeye tam bağımlı hale gelmiş, demokrasinin güçler ayrılığı ilkesi fiilen ortadan kalkmış, anayasanın ‘demokratik devlet’ ilkesine aykırı bir otokratik devlet görüntüsü ortaya çıkmıştır.”

Yargıya güven de çok düşük

Kapasitesi ve nitelikleri yetersiz, işleyişi yürütmeye tam bağımlı olan yargının doğal ve olağan görevini yapamaz duruma geldiğini savunan Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Üzülerek kabul etmemiz gereken gerçek odur ki yargı kendisine düşen görevi yerine getirmeye ve kaliteli hizmet üretmeye yeterli kapasiteye, imkanlara, modern usullere ve yetkinliğe sahip değil. Doğal olarak yargıya güven de çok düşük. Yargı vasıtası ile hakkını alabileceğini kesin olarak düşünenlerin oranı, yüzde 80 civarında olması gerekirken, yüzde 20 civarında. Devlet ve kamu kesimi de yargıya güvenmiyor. Suç işleyen kamu görevlileri, yargının özgür erişiminden kaçırılabiliyor.” 

İstanbul - Yeni Asya

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