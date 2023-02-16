TV kanallarında ortak yayınla büyük bir bağış kampanyası organize edildi.

Aralarında kamu kurumlarının da bulunduğu çok sayıda kurum, şirket ve kişiler canlı yayına katılarak bağışta bulundu. Kampanyada toplanan yardımların AFAD ve Kızılay’a aktarılacağı belirtildi. Canlı yayına bağlanarak bağış yapan şirket ve holdingler sosyal medyanın gündeminde. Çok sayıda kullanıcı, iş insanlarının yaptığı bağışların vergi olarak gösterilecek olmasına karşı yorumda bulundu. Yapılan bağışların vergiden kaçmak için olduğu yönünde yorumlar yapılırken, “Yapılan bağışlar vergiden düşülmesin!” çağrısı trend oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, AFAD ve Kızılay’a yapılan nakdi yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabileceğini duyurdu. Haber Merkezi

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