'Bağışların takipçisi olacağız'

VAVEK’ten yapılan açıklamada, “Bağışların deprem için kullanılıp kullanılmadığını yasaların bize verdiği tüm enstrümanları kullanarak takip edip vatandaşlarımıza bilgi vereceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşın Vergisini Koruma (VAVEK) Derneği, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından 15 Şubat günü ulusal televizyon kanallarında yayınlanan bağış programı ‘Tek Yürek Türkiye’ yayınına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle dendi: “Bu kampanyada; başta Merkez Bankası ve kamu bankaları olmak üzere kamu kaynağı kullanan kuruluşlar tarafından 95 Milyar TL’den fazla bağış yapılmıştır. Özel sektörde faaliyet gösteren şirketler tarafından çok ciddi miktarda nakit bağışlar yapılmıştır. Bir özel sektör şirketi astronomik tutarda bağış yapacağını ilan etmiştir. Vatandaşlarımız gerek SMS yoluyla gerek doğrudan kendi emekleri alın ve akıl teri ile kazandıkları kazançlarından bağışlar yapmışlardır.”

Devletin ilgili kurumlarına sorulacak

VAVEK vatandaşlara taahhütlerini şöyle sıraladı: “Bağışçı kamu kurumlarının halka ilan edilen ve Sayıştay raporlarında bulunan finansal tablo ve hesaplarını inceleyerek yapılan bağışların ne şekilde, hangi kalemlerden yapıldığının sürekli takibini yapıp kamuoyunu bilgilendireceğiz. Özel Sektör tarafından yapılacağı açıklanan bağışları listeleyip bağışın yapılıp yapılmadığı tarafımızdan sürekli Devletin ilgili kurumlarına sorulacaktır. Astronomik tutarda bağış yapacağını ilan eden şirket tarafımızca yakından takip edilip bağışı yapıp yapmadığı yaptı ise nasıl yaptığı konusunda hukuki ve yasal düzenlemeler çerçevesinde vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Yapılan bağışların deprem için kullanılıp kullanılmadığını yasaların bize verdiği tüm enstrümanları kullanarak takip edip vatandaşlarımıza bilgi vereceğiz.”

Ankara - Anka