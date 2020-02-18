Bahçeli: Önyargıları bırakalım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’de son günlerde toplumsal tedirginlikleri kamçılayan bazı münferit gelişmeler yaşandığını söyleyerek ‘ortak akıl’ çağrısında bulundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Herkese çağrım şudur: Önyargıları bir kenara bırakalım, birbirimize çatık kaşla bakmak yerine çevik bir iradeyle sahip çıkalım. Çözemediğimiz sorunları derin dondurucuya koyalım, Türkiye’nin gelecek haklarında, istiklal haysiyetinde millî birlik ve beraberlik şuuruyla, samimi bir üslûpla buluşalım. Başka bir Türkiye yoktur. Sığınacak ve gidecek başka bir yurt yoktur” ifadelerini kullandı. Ankara – Recep Gören

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