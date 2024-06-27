"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalan yok

27 Haziran 2024, Perşembe 10:08
İstanbul - Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü. Çöken binada ölen, yaralanan ya da enkaz altında bulunan kimsenin olmadığını bildirildi.

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina sebebi bilinmeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalan yok

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır.”

AA

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalan yok

    8 ayda 40 bin kişiyi katletti! İsrail, uluslararası yasalara meydan okuyor!

    Barış için dua çağrısı

    Milli Takım son 16 turuna yükseldi, Avusturya ile eşleşti

    Sıcaklıklar düşüyor, rahmet geliyor

    Millet 'birlik' olun diyor

    Kontağı çevirmeye korkuyoruz

    Uyuşturucu kullanımı yüzde 20 arttı!

    2.6 milyon kişi alkol kurbanı

    Asgari ücret artmazsa herkes olumsuz etkilenir

    Yılbaşındaki zam üç ayda eridi

    Almanya'dan ''bölgesel savaş" uyarısı

    Türkiye'deki en büyük 500 şirket 24 sektörde toplandı

    Avustralya Filistin'i yine tanıyamadı!

    Mark Rutte, NATO'nun yeni Genel Sekreteri oldu

    Gazze'de 21 bin çocuk kayıp

    Milyar dolar alıyor, tek kuruş vergi vermiyorlar

    Böyle kriz görmedim

    Depremin gerçek sorumluları yargılanmadı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in ihlal kararları devam ediyor
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyet Ak Partisi mi?
    Risale-i Nur'dan

    Aile hayatı dünyevî saadet için bir cennettir
    Genel

    Milli Takım son 16 turuna yükseldi, Avusturya ile eşleşti
    Mikail YAPRAK

    Mevlîdlerimiz ve Yeni Asya
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sömürgeci zalimlerin çekeceği var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce tedbir, sonra Âdil-i Mutlak’a havale!
    Çetin ACAR

    Bediüzzaman’ın gaye-i hayali Risale-i Nurlarla tahakkuk etmiştir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.