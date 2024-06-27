Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalan yok

İstanbul - Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü. Çöken binada ölen, yaralanan ya da enkaz altında bulunan kimsenin olmadığını bildirildi.

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina sebebi bilinmeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor. Ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalan yok İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti: “Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır.” AA

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