Bahçelievler'de 7 katlı boş bir bina çöktü

İstanbul - Bahçelievler'de boş bir binanın çöktüğü bilgisi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emek Caddesi Narlı Sokak'ta boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine gittiği öğrenildi. Bu arada, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür." denildi. AA

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