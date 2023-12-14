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15 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Bakan açıkladı: 4 günde 4 bin 951 kişi yakalandı

14 Aralık 2023, Perşembe 17:00
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamaları sonrası Muğla Milletvekili Cumhur Uzun “Aranan şahısları” Meclis Gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önceki gün, sosyal medya hesabından “aranan şahıslara” yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulunarak; Son 4 günde 81 ilde Çember-8 Operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandığını duyurmuştu.

Bakan Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığına sunan Uzun, yaptığı açıklamada: “Türkiye’de her yer suç mahalli haline geldi. Sadece son 4 günde 5 bine yakın aranan şahısın yakalanmış olması durumun vahametini gözler önüne sermekte. Aralarında 10 yılı aşkın süredir aranan şahıslar dahi var. Bu, yıllardır on binlerce aranan şahısın elini kolunu sallayarak aramızda gezdiğinin bir kanıtı. Yapılan operasyonlar önemli olmakla birlikte firari sayısının yakalanan şahısların kat be kat üstünde olduğunu ortaya koymakta, ülkede büyük bir güvenlik zafiyetinin yaşandığını gözler önüne sermektedir” ifadelerine yer verdi.

İstanbul - Seyhan Şentürk

 

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