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12 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Bakan Akar'dan 'Mısır' açıklaması

12 Mart 2021, Cuma 17:30
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmelerin, iki ülke ve diğer bölge ülkelerinin yararına olduğunu söyleyerek "Mısır'ın Akdeniz'de hidrokarbon arama ihalesinde, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği deniz yetki alanları sınırlarına saygılı davranması, değerli ve bölgesel barış ve istikrar için de önemli bir adımdır. Bu yaklaşım ve son gelişmeler, her iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin de yararınadır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan da budur." dedi.

8. Komando Tugayı'nın sancağı, Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katıldığı törenle tugay komutanlığına teslim edildi. Tugay Sancağı'nın platformdaki yerini almasının ardından başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

8. Komando Tugayı'nın tarihçesinin okunmasının ardından Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, Tugay Sancağı'nı Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt'a teslim etti.

"Komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız"

Sancak ilk teslim tutanağının imzalamasının ardından törende konuşan Akar, sözlerine "Türk Silahlı Kuvvetlerinin en seçkin birliklerinden biri olan cesaret ve zafer abidesi siz komandolarımızı sevgiyle selamlıyorum." ifadesiyle başladı.

Türkiye'nin başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini, kendisinin ve bölgesinin güvenlik ve istikrarı için çalışmakta kararlı olduğunu ifade eden Akar, "Biz tüm komşularımızın egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak, sınırlarımızın hemen yanı başından ülkemize yönelik terör tehdidine de asla müsaade etmeyiz." diye konuştu.

Operasyonların yurt içinde ve sınır ötesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir anlayışıyla devam edeceğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye destek vermesini doğru bulmuyoruz. Çünkü PKK eşittir YPG, bunların hiçbir farkı yoktur. DEAŞ'la gerçek anlamda mücadeleyi TSK, yani şu anda karşımda bulunan siz kahraman komandolarımız yapmış ve göğüs göğse çarpışarak 3 bin 700 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirmiştir. TSK'nın icra ettiği Fırat Kalkanı Harekatı, DEAŞ'a karşı mücadelede bir milattır. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekir. Dolayısıyla ABD'nin de bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yapmak yerine, yaklaşık 70 yıldır NATO üyesi ve müttefiki olan Türkiye ile çalışması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

"Yakışan budur"

Mısır ile son dönemdeki gelişmelere de değinen Akar, "Mısır'ın Akdeniz'de hidrokarbon arama ihalesinde, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği deniz yetki alanları sınırlarına saygılı davranması, değerli ve bölgesel barış ve istikrar için de önemli bir adımdır. Bu yaklaşım ve son gelişmeler, her iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin de yararınadır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan da budur." dedi.

AA

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