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12 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Bakan Akar, TSK'daki koronavirüs tedbirlerini açıkladı

12 Mart 2020, Perşembe 11:35
Bakan Akar, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin, "Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak." dedi.

TSK'da koronavirüs tedbirleri 

Bakan Akar, konuşmasının bir bölümünde son günlerin önemli konu başlıklarından biri olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan tedbirlere de değindi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu konuda ciddi tedbirler aldıklarını ifade eden Akar, "Karargah ve birliklerimizde çeşitli korunma tedbirlerini hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca, TSK'da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk. Milletimizin teveccüh gösterdiği yemin töreni, mezuniyet gibi törenlere önümüzdeki dönemde bir süre ziyaretçi kabul edemeyeceğiz. Bu hususta evlatlarımızdan ve kıymetli ailelerinden anlayış bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Sözlerinin sonunda Türkiye'nin ve asil milletin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, "Karada, denizde ve havada yurt içinde ve sınır ötesinde zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarıma da sağlık, esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler dilerim." dedi.

Tokalaşma yok 

Akar ve TSK Komuta Kademesi, daha sonra tesisleri gezerek faaliyetleri yerinde inceledi. 

Öte yandan, Akar ve TSK Komuta Kademesi, ASELSAN'a ayrı makam araçları yerine özel bir minibüsle geldi. Akar, araçtan inişinde kendisini karşılayan heyetle tokalaşmak yerine, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan selamlaşmayı tercih etti.

AA

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