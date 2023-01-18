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18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye mesajı

18 Ocak 2023, Çarşamba 15:55
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Kiev yakınlarında aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin de bulunduğu; 16 kişinin öldüğü helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya başsağlığı diledi.

Kiev yakınlarında helikopter düştü: 16 kişi öldü - Aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı da var

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından İngilizce paylaştığı mesajında, "Ukrayna İçişleri Bakanı da dahil birçok can kaybının yaşandığı, Kiev yakınlarındaki Brovary'de meydana gelen helikopter kazasını büyük bir kederle öğrendim." ifadesini kullandı.

 

Paylaşımında, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'yı da etiketleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yakınlarını kaybeden ailelere ve Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum. Ayrıca yaralılara da acil şifa temenni ediyorum."

Bakan Soylu'dan helikopter kazasında ölenler için Ukrayna'ya taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından Ukrayna dilinde de paylaştığı mesajında, "Ukrayna'da yaşanan elim helikopter kazasında, Ukrayna İçişleri Bakanı kıymetli dostum Sayın Denys Monastyrsky, çalışma arkadaşları ve sivillerin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ukrayna halkına başsağlığı, ailelerine sabır dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve yardımcısı dahil, 16 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, kazanın sebebinin sabotaj mı arıza mı olduğunun, müfettişler tarafından araştırıldığını açıklamıştı.

AA

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