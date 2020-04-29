Bakan Ersoy'dan umutlandıran açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, Koronavirüs salgınıyla mücadelede kötüye bir gidiş yaşanmaması durumunda iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini açıkladı.

Bakan Ersoy’un açıklaması turizmcilere umut oldu. Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne sebep olan Koronavirüs pandemisi sebebiyle bu yıl Türkiyede turizm hareketliliğinin başlatılamaması sektör temsilcilerini kara kara düşündürürken, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı açıklama, sevinçle karşılandı. Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Çukurova ile gurbetçi Türklerin yaz aylarında yoğun ilgi gösterdiği Mersin’deki turizm cenneti Kızkalesinde turizmcileri sevindirdi.

Okunma Sayısı: 294

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.