Bakan’ın konusu yastık altı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.

Bakan Nebati’nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

“2022 Mart ayında 1 Mart’tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere bin 500’ün üzerinde kuyumcuların dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz. Vatandaşlar fiziki olan altınlarını kuyumculara teslim edecekler, istedikleri takdirde fiziki olarak geri de alabilecekler. Fiziki altın teslim noktaları bankalar, platformlar ve kuyumcular olacak. Kuyumcuların sayısı Mart’tan itibaren bin 500 olacak. Yıl sonunda ise bu sayı 10 bin olacak. Yastık altındaki altınların bozdurulması hem vatandaşımıza bir gelir kapısı açacak, hem de ülkemizin büyümesine destek verecektir. Bankalarımız her ilde en az bir şubesi kuyumculuk faaliyetlerini sürdürecek hale getirilecek.