Bakan: Keyfimiz yerinde

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN Türk yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları cevapladı.

Dolarda yaşanan yükselişlerin endişe verici olmadığını iddia eden Nebati, şöyle devam etti: “Dolar bugün 12,64 lira dediniz, biz 18 liranın üstünden bugüne kadar gelmiş durumdayız. Dönem içinde doların bu radikal düşüşten sonra çok hızlı bir şekilde salınımlarının hemen dengeye gelmesi beklenemez, salınımlar yukarı aşağı oynayarak dengeye gelecek. Mutlu oluyoruz, salınımı görüp takip edebiliyoruz, oyuncuların davranışlarını okuyabiliyoruz. Moralimiz bozulmadı keyfimiz yerinde.” AA

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