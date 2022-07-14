Bakan Kirişci: Datça'daki yangın kontrol altına alınmıştır

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Bakan Kirişci, Datça Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının AFAD'ın koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğü, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle an itibarıyla başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Ekiplere başarılı çalışmaları için teşekkür eden Kirişci, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir. Yaklaşık 300 hektarlık bir orman alanı bu yangında zarar görmüş ve 400 hektarlık da tarımla ilişkili alanlarda bir zararımız söz konusu olmuştur." diye konuştu.

Kirişci, 450 haneden 3 bin 520 vatandaşın tedbir amaçlı olarak bulundukları mahalden alınıp, uygun yerlere nakledildiğini vurgulayarak, 4'ü ağır hasarlı olmak üzere toplam 10 evin zarar gördüğünü aktardı.

Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın canıyla ilgili en ufak bir kaybımız olmamıştır. Diğer canlarımız da gerekli hassasiyet gösterilerek kurtarılmıştır. Büyükbaş, küçükbaş hayvanlarımız ve arı kovanlarımız çalışmalar esnasında bulundukları yerden alınmıştır. Bazı vatandaşlarımız yangından olumsuz etkilendi. Yangından etkilenenlerden 13'ü taburcu edilmiş, 7 kişinin tedavisi sürmekte. Bir belediye çalışanımızda ise üçüncü derece yanık söz konusu. Ama çok şükür hayati tehlikesi bulunmamakta."

"Yangından doğadaki canlıların kurtarılması için de çalışma yürüttük"

Bakan Kirişci, Datça Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından doğadaki canlıların kurtarılması için de çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kocadağ bölgesindeki 500 kadar yaban keçisinin alevlerden kurtarıldığını aktaran Kirişci, "Bölgeden 83 büyük ve küçükbaş hayvan bulundukları yerden alınarak güvenli yere taşındı." dedi.

Kirişci, yangınla mücadeleyi sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgarın olumsuz etkilediğine işaret etti.

Yangının zor bir coğrafyada etkili olduğuna dikkati çeken Kirişci, şöyle konuştu:

"Bu zorluklara rağmen 24 saat dahi sürmeden yangın kontrol altına alınmış ve güzel bir çalışma geride bırakılmıştır. Söndürme çalışmalarında İHA, 12 uçak, 29 helikopter, 4 de idari amaçlı helikopter kullanıldı. 29 helikopterden 23'ü Orman Genel Müdürlüğümüze, geri kalan kısmı jandarmamıza ve emniyetimize ait. Milli Savunma Bakanlığımıza ait hava araçları da etkin ve aktif olarak kullanılmıştır. 194'ü arazöz ve 16'sı TOMA olmak üzere 576 araç bu çalışmalara aktif olarak katılmıştır."

"Çalışmalara 2 bin 170 personel, 136 gönüllü aktif olarak katıldı"

Kirişci, bakanlığın 2 bin 170 personelinin çalışmalara aktif olarak katıldığını, 136 gönüllünün de çalışmalarda etkin olarak bulunduğunu kaydetti.

Vatandaşların zararlarının tespit edileceğini vurgulayan Kirişci, şunları ifade etti:

"Ev olur veya tarımsal varlıklarımız olabilir, bunlarla ilgili zarar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra devletimiz her zaman olduğu gibi AFAD üzerinden olanları AFAD, diğerlerini de Cumhurbaşkanlığımız aracılığıyla ödemeleri inşallah gerçekleştirilecektir. 183 yıllık bir Orman Genel Müdürlüğümüz var. Orman ve yangın savaşçıları diyoruz. Hepsi birer cengaver. AFAD'mızın koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok önemli çalışmaları oldu."

Kirişci, belediyelerin vermiş olduğu yangın söndürme araçlarının da bu manada önemli olduğunu vurguladı.

"Gece görev yapabilen helikopterlerimiz de uçuşlarını gerçekleştirdi"

Orman Genel Müdürlüğünün yazılım, donanım, beşeri sermaye ve insan kaynaklarının tüm yönleriyle yeterli düzeyde olduğunu anlatan Kirişci, "Speküle edildiği için bir noktanın altını çizmek isterim. Dün itibarıyla gece görev yapabilen helikopterlerimiz de uçuşlarını gerçekleştirdi. Basın mensupları aracılığıyla milletimiz bu uçuşları izlemiştir. Bizim için aslı olan hava araçları, karadaki orman savaşçılarının işini kolaylaştıran önemli enstrümanlar." diye konuştu.

Kirişci, arazideki, ormanın içindeki müdahale ekiplerinin başarılı çalışmalarına gece görev yapabilen helikopterlerle de destek verildiğini aktardı.

Oluşturulan envanterin neredeyse tamamına yakınının son yıllarda hem yenilenip hem de sayıca yukarılara taşındığını bildiren Kirişci, "Hava araçları bakımından ve diğer yönlerden çok ciddi bir destek Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından teşkilatlarımıza sağlanmıştır. AFAD bu manada gerçekten takdire şayan, Türkiye'ye yakışan bir yapılanmadır. Ulusal düzeyde bir koordinasyon gerekiyor, AFAD bu misyonunu gayet güzel şekilde gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

"Trafodan kaynaklanan yangın 24 saatten daha kısa bir sürede kontrol altına alındı"

Yangınlarla mücadelenin önemine işaret eden Kirişci, "Bu ne ilk ne de son yangın olacaktır. Sadece 21 bin orman çalışanı veya diğer kuruluşlarımızla verilen mücadele, tek başına yeterli değil. Mutlak suretle aziz milletimizin de hassasiyeti, duyarlılığı, destekleri de bizim için son derece önemlidir, kıymetlidir." diye konuştu.

Kirişci, trafodan kaynaklanan yangının 24 saatten daha kısa bir sürede kontrol altına alınarak artık tehlike arz edemez hale getirilmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kendilerine bu mutlu anı yaşatan çalışanlara teşekkür eden Kirişci, "Bu basın toplantısından sonra o savaşçıları, o cengaverleri TOMA'nın kullanıcısını, diğer iş makinelerimizin operatörlerini ve sahada çalışan kardeşlerimize de bir kez daha şükranlarımızı yerinde sunmak için ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

Gece 3-4 kez havadan denetim gerçekleştirdiklerin aktaran Kirişci, şunları kaydetti:

"Yine gece görev yapabilen helikopterlerimizle bunları yaptık. Sabah son bir kez bu kontrolü biz de yaptık, ekibimiz yapmaya zaten devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir mutlu sona geldik. Bakanlığımız, beraber çalıştığımız bütün ekibimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye sadece bir alanda değil hemen her alanda artık dünyaya önderlik ediyor. Biz 2023 yılından itibaren, inşallah Rabb'im hepimize gösterir, biz bir yeni yüzyıl tanımı yapıyoruz. Bu yeni yüzyılın adı Türkiye yüzyılı. Nedir bu Türkiye yüzyılı? Türkiye yüzyılı şu. Elbette Cumhuriyetimizin 100. yılı. Ama daha önemlisi şu, artık Türkiye kendi 780 bin kilometrekare vatan toprağına sığınmış veya kıstırılmış bir ülke değil, bir bölgesel güç değil, artık Türkiye global bir oyuncu. Bunu kabul ederler etmezler, içimizde veya dışımızda bunu görmek istemeyenler olabilir. O anların kendi tercihleridir. Ama aziz milletimiz bunu takdir ettiği için AK Partimizi bu zamana kadar iktidarda tutmuştur. Vatandaşlara hizmet ederek oyuna talip olacağız."

Yangında 48 hava aracının, 300 hektarlık orman alanındaki yangının söndürülmesi sırasında etkin olarak kullanıldığına dikkati çeken Kirişci, çalışmaların başarılı şekilde yürütüldüğünü anımsattı.

"Bu milletin kaynaklarını en etkin, en verimli ve en doğru yerde kullanıyoruz"

Gece görev yapabilen helikopterlerden de bahseden Kirişci, şunları söyledi:

"Gece görev yapabilen helikopterler meselesine gelince de, bu yönü itibarıyla da madem ki biz Türkiye yüzyılı diyoruz. böyle bir vizyon ortaya koyuyoruz, bu Türkiye yüzyılının bizim bakanlığımızın bir tarafında tarım, bir tarafında da orman var. Bizim gerek tarım gerekse de ormanla bu Türkiye yüzyılının altını dolduracak yeni birtakım stratejilerimiz, çalışmalarımız var. Bu onlardan bir tanesi. Biz de açıkçası, bu helikopterlerin etkinliklerini görerek yol alacağız. Her ne kadar bunlardan şu anda envanterimizde 10 tane bulunuyor olsa bile. Dolayısıyla bu milletin kaynaklarını en etkin en verimli ve en doğru yerde kullanmak adına biz gece görev yapabilen bu helikopterleri dün devreye almış olduk ve uçuşlarını gerçekleştirmiş oldular. İnşallah daha yüksek teknoloji, bu yapay zeka adını verdiğimiz uygulamalarımız da var şu anki halihazırdaki uygulamalarımız içerisinde. Biz bu vizyona uygun olarak dünyanın her daim önünde ve onlara rehberlik edecek, önderlik edecek bir duruş sergileyeceğiz."

Datça'daki orman yangınının başladığı bölgede bulunan trafoda inceleme yapıldı

Yangının başladığı Radar Tepe kavşağındaki trafo ve yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanda Cumhuriyet savcısı gözetiminde jandarmanın olay yeri inceleme ekibi ile bilirkişi inceleme yaptı. İncelemelerde görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

Öte yandan yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Datça-Mesudiye kara yolu, jandarma ekiplerince yeniden açıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de helikopterlerin ve amfibik uçakların su aldığı bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı.