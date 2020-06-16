Bakan Koca 16 Haziran tablosunu değerlendirdi

Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu.

Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 153 bin 379 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var." dedi. Koca, "Pozitif tanı sayısının 1000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz." ifadesini kullandı. AA

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