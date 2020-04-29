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29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından son gelişmeleri paylaştı

29 Nisan 2020, Çarşamba 17:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "(Koronavirüs salgını) Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi." dedi.

"Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik, göndermiyoruz." diyen Koca, şunları söyledi:

"Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz.

Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranımız yüzde 58'den 10'a, entübe hastalardaki vefat oranımız yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi.

Günlük koronavirüs tablosundaki yeni veriler bize her gün umut veriyor. Bu umudu sonuca çevirmek zorundayız.

Salgındaki vefat oranıyla ülkemiz, Avrupa ülkeleri içinde en düşük vefat oranına sahiptir. Dünyada 80. sırada yer almaktadır."

'Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz, bir düşüş trendine girdiğini de görüyoruz'

Koca, "Görev yapan filyasyon ekibi sayımız 5849'dur. Bu ekipler hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişi tespit etmiştir. Hekimlerimiz ve hemşirelerimiz bu başarıyı kişi başına düşen hekim/hemşire sayısı az olmasına rağmen elde etmiştir." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "65 yaş üstü büyüklerimiz hiç olmazsa araç kullanmadan yakın mesafe gezebilirler mi diye gündem oldu, daha net öneriye dönmedi." ifadesini kullandı.

"Son 24 saatte iyileşen hasta sayısının, yeni tanı konan hasta sayısından artık 2 kat fazla olduğu noktadayız." diyen Koca, "Başarı, tedbirleri terk edeceğimiz değil tedbirlere sarılmamız gereken bir başarıdır." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, "Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz, bir düşüş trendine girdiğini de görüyoruz, ama bunun kalıcı olması önemli. Tedbirlere uyum gösterilmezse yeni pik dalgasına yol açabilir ama şu an bu tedbirlerle pik dalgasının herhangi olabilirliği yok." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak, vatandaştan para almadan hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz." dedi.

'Enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 7 bin 428'

Koca, enfekte olan sağlık çalışanı sayısının 7 bin 428, vakaların içindeki oranının yüzde 6,5'e yakın olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, "Önümüzdeki dönem, vakaların daha az görüldüğü illerimizde tamamen vaka seyrine göre tedbirleri gevşetebiliriz." ifadesini kullandı.

AA

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