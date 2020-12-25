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27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Bakan Koca: BioNTech ile aşı anlaşması imzalandı

25 Aralık 2020, Cuma 21:45
Sağlık Bakanı Koca, "BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma bu gece 04.30 itibarıyla imzalandı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BioNTech aşısıyla ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün açıkladığını anımsattı.

Anlaşmanın bu gece 04.30 itibarıyla imzalandığını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir." 

Bakan Koca, gecikmenin nedeninin üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesi olduğunu belirterek, "Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak." bilgisini paylaştı.

Bu anlaşmanın hayata geçmesinde, engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin'in büyük emeklerinin bulunduğunu vurgulayan Koca, "Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

AA

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