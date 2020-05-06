Bakan Koca'dan bugünün 'Koronavirüs Tablosu'nu değerlendirdi

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 253 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 64 kişinin vefat ettiği, toplam vaka sayısının 131 bin 744'e, toplam can kaybının ise 3 bin 584'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 30 bin 303 test yapıldı. Bu kapsamda, 2 bin 253 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 64 hasta vefat etti, 4 bin 917 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 234 bin 724, toplam vaka sayısı 131 bin 744, toplam vefat sayısı 3 bin 584 oldu. Toplamda, son rakamlara bakıldığında, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1278, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 669, iyileşen hasta sayısı 78 bin 202 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca'dan değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs, bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız." ifadelerini kullandı.