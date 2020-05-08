Bakan Koca'dan 'Eminönü' uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar." ifadelerini kullandı.

'Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz' Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden Eminönü'ndeki kalabalığa ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında trafik yoğunluğuna ilişkin fotoğrafa da yer veren Koca, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar." uyarısında bulundu. AA

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