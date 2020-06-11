Bakan Koca'dan 'teşekkür' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 65 yaş üstü vatandaşın maskeli fotoğrafını "Fotoğraf temsili, teşekkür yürektendir" notuyla paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 65 yaş üstü vatandaşın maskeli fotoğrafını "Fotoğraf temsili, teşekkür yürektendir" notuyla paylaştı. Koca, şunları kaydetti: "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim." AA

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