Bakan Koca: İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak

Türkiye'de son 24 saatte 1542 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 47 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786 oldu. Son 24 saatte 3 bin 211 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 92 bin 691 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak, mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" değerlendirmesinde bulundu. AA

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