"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Bakan Koca: Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli

04 Kasım 2020, Çarşamba 20:00
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 144 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 391 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat etti, 1841 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 330 bin 665'e yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 554 bin 923'e ulaştı. Hasta sayısı 384 bin 509, vefat sayısı 10 bin 558, ağır hasta sayısı 2 bin 464, aktif hasta sayısı 43 bin 286 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın."

AA

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kritik Wisconsin eyaletini Biden kazandı

    Başakşehir'den Manchester United'a karşı tarihi galibiyet

    İngiltere'deki ikinci karantina yarın başlayacak

    ABD'de kazanan henüz belli değil

    Viyana’daki terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

    İtalya'da yeniden alarm zilleri çalıyor!

    ABD'deki tarihi seçime tarihi katılım gerçekleşti

    Bakan Koca: Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli

    Hakkari'de işçilere terör saldırısı: 1 işçi şehit oldu, 2 işçi yaralandı

    Bakan Koca uyardı!

    7 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    Başakşehir'in rakibi Manchester United

    Endonezya’dan Fransa'ya tepki: "Fransız mallarını yerel ürünlerle değiştiriyoruz"

    Azerbaycan: Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağını düşürdük

    ABD, 59. başkanını seçiyor

    İstanbul'da alınan yeni tedbirler açıklandı

    Slovenya, Trump'ı kutlayan ilk ülke oldu

    İzmir'deki okullara ilişkin açıklama

    ABD, Tayvan'a 600 milyon dolarlık SİHA satacak

    Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 sivil öldü

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Profesör ve imtihan
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saltanatın son demleri (2)
    Ahmet BATTAL

    Biz devlet miyiz?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Deprem dayanışması
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haberlere devam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Gönüllü

    Güneşe zarar vermek mümkün mü?
    Süleyman KÖSMENE

    İhlâs Risalesi’nde mesleğimizin esasları
    Ali Rıza AYDIN

    Komşunun külü
    Mikail YAPRAK

    “Medeniyet ile barbarlık arasında bir mücadele”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.