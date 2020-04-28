Bakan Koca: Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti

Sağlık Bakanlığı, "Son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 114 bin 653, can kaybı 2992 oldu." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid 19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı." dedi. Sağlık Bakanı Koca, "Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde." ifadesinde bulundu. Sağlık Bakanı Koca, "Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım." açıklamasında bulundu. AA

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