Bakan Koca: Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 53 bin 808 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 188 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 84 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 122 bin 392, can kaybı 3 bin 258 oldu.
Son 24 saatte 4 bin 922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 53 bin 808 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:
Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir.
AA