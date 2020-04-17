Bakan Koca son gelişmeleri paylaştı: Toplamda 8631 kişi iyileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün eklenen 4353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın." dedi.

"Tedbirler neticesinde ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirleri netice verdi, ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü." dedi.

Sokağa çıkma yasağı ve alınan tedbirlerinin olumlu yönde etkisi olduğunu belirten Bakan Koca, "65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü." dedi.

"Toplam test sayımız 558 bin 413 oldu"

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle birlikte toplam test sayımız 558 bin 413 oldu." açıkladı.

"Toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün eklenen 4353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi." dedi.

"Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak"

Test sayısının arttığını belirten Sağlık Bakanı Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama artış hızı düştü. Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak." Sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama

Bakan Koca, "(Sokağa çıkma yasağı) 23 Nisan gündeme gelmedi, zannediyorum haftaya gündem olabilir."

"Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda"

İyileşen hasta sayısında artışın olacağını ifade eden Sağlık Bakanı Koca, "İyileşen hasta sayımız yakında 10 binin üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda." dedi.

Ercüment Ovalı'nın çalışması

Sağlık Bakanı Koca, Ercüment Ovalı'nın çalışmasına ilişkin sorulan soruya ilişkin, "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz." dedi.

Türkiye'de ruhsatlı ilacın salgına faydalı olduğuna dair çalışmaların olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Türkiye'de ruhsatlı ilacın Kovid-19'da faydalı olduğuna dair klinik çalışmaların başladığını biliyoruz." dedi.

"Vatandaşlarımız tedbirlerden vazgeçmemeli, biraz daha sabır"

Sağlık Bakanı Koca, "Yeni dalgalanma olmaması için vatandaşlarımız tedbirlerden vazgeçmemeli, biraz daha sabır." dedi.

Maskenin ücretsiz verilmesi

Sağlık Bakanı Koca, maskelerin ücret ile satılmasına ilişkin soruya, "(Maskenin ücretsiz verilmesi) Mesaj gelmeyen kişiler eczaneye müracaat ettiğinde yeniden bir kod verilme durumunu sağladık." dedi.

Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs nedeniyle bugün 126 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle bugün 126 kişinin vefat ettiğini, toplam vefat eden kişi sayısının 1769 olduğunu bildirdi.