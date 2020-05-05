Bakan Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var

Türkiye'de, son 24 saatte 5 bin 119 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 73 bin 285 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1832 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 59 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 129 bin 491, can kaybı 3 bin 520 oldu. Son 24 saatte 5 bin 119 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 73 bin 285 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı. AA

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