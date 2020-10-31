Bakan Kurum: Şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AFAD İzmir Koordine Merkezinde açıklamalarda bulunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'deki depremle ilgili, "Sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli çalışma yürütüyor." dedi. Bakan Kurum, "17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor." ifadelerini kullandı. Kurum, bütün binalara girerek hasar tespit çalışmalarını yapılacağını söyledi. "56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda" Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı. Kurum, "Vatandaşlardan ricamız, hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra binalara girmeleri. Yıkılma riski olan binalar var." dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak." diye konuştu. Bakan Kurum, "56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak." ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı." dedi. Kurum, yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlara kira yardımı yapılacağını söyledi. AA

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