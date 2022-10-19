Bakan Nebati’den itiraf: Sosyal güvenlik ihtiyacı arttı

Ekonomik krizle birlikte sosyal yardımlara duyulan ihtiyaç arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal güvenlik ihtiyacının artmasına üzerine ‘bireysel tasarrufların özendirilmesinin’ önemli bir hal aldığını açıkladı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Nebati, bireysel emeklilik sigortasında (BES) devlet katkısının arttığını duyurdu. 18 yaş altı çocukların ve gençlerin birikim yapabilmesini sağlayan yeni düzenlemenin BES’e olan ilgiyi artırdığını aktaran Nebati şu bilgileri paylaştı: “1 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu; 2 milyar TL’lik fon birikimine ulaşıldı.”

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