Bakan Soylu'dan yeni açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sokağa çıkma yasağıyla ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir." ifadelerini kullandı.

"Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah." açıklamasında bulunan Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır." İletişim Başkanlığı: Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istifa kararı... İstifa kararı kabul edilmedi AA

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