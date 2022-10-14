Bakan Soylu: Maalesef 14 kardeşimiz vefat etti, 3 kardeşimiz yoğun bakımda

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde patlama oldu. İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'daki maden kazasına ilişkin, "Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti." dedi. Soylu, "3 kardeşimiz yoğun bakımda, yanık olanların bir kısmının İstanbul'a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıklar gerçekleşiyor." açıklamasında bulundu.

AA

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