Bakan, stajyer ve çıraklara ‘EYT kapısını’ kapattı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) gözü kulağı Meclis’ten çıkması beklenen düzenlemede.

Aylardır gündemde olan konuya dair en net açıklamayı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT kapsamına alınacak kişilerin ilk sigortalılık başlangıcının 8 Eylül 1999 ve öncesi olması gerektiğini söyledi. EYT sorunun çözümü halinde 1,5 milyon kişinin emekli olacağını belirten Bakan Bilgin’in açıklamalarına göre prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş ancak yaşını doldurmamış olanlar EYT kapsamına girecek. Gazete Duvar’ın haberine göre Bakan Bilgin, 8 Eylül 1999 öncesi stajyer ve çırak olarak çalışanların merakla beklediği EYT kapsamına alınıp alınmayacakları sorusunu da cevapladı: Bunlar bildiğimiz anlamda çalışan değil öğrencidirler. Haber Merkezi

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